Royston Drenthe colpito da ictus cerebrale l'ex calciatore del Real Madrid ha 38 anni

L'ex calciatore olandese Drenthe, che ha giocato sia con il Real Madrid che in Premier League con l'Everton, è stato ricoverato in ospedale a causa di un ictus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

