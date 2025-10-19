Royal Family rivelazione shock | La fece spiare! E si pensa all’esilio

Londra, 19 ottobre 2025 – Si allunga l’ombra dello scandalo su Andrea d’Inghilterra, travolto da una nuova ondata di rivelazioni che rischiano di compromettere definitivamente la sua già fragile reputazione. Dopo aver perso il titolo di duca di York e l’appartenenza all’ Ordine della Giarrettiera, il principe è ora al centro di un’indagine avviata da Scotland Yard, che vuole fare luce su presunti abusi di potere legati al caso Epstein. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday e dal Sunday Telegraph, due testate britanniche storicamente vicine alla monarchia, Andrea avrebbe inviato nel 2011 una email interna a Buckingham Palace nella quale comunicava di aver incaricato un agente della propria scorta di raccogliere informazioni su Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici del giro di abusi sessuali orchestrato da Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Royal Family, rivelazione shock: “La fece spiare!”. E si pensa all’esilio

