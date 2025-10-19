Rovanpera trionfa al Rally Europa Centrale La Toyota conquista il titolo costruttori

 Kalle Rovanpera ha vinto il Rally dell’Europa Centrale, terzultimo appuntamento del calendario WRC 2025 nonché ultima tappa su asfalto. Il responso, già nell’aria visto l’andazzo nel weekend e il ritiro di Ogier, è stato certificato nella giornata odierna, dove il finlandese si è imposto in tutti e tre gli stage in programma, gestendo il grande vantaggio accumulato.   Il francese tuttavia è tornato comunque oggi a bordo della sua GR Yaris Rally 1 prendendo tutti i punti che poteva tra Super Sunday e Power Stage, ovvero 10. Rovanpera ha invece chiuso i conti con il totale di 2:36.20.1, precedendo così il compagno di squadra Elfyn Evans, secondo con un gap di +33’’7 davanti all’i20 dell’estone Ott Tanak, terzo con +49’’3. 🔗 Leggi su Oasport.it

