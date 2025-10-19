Rottamazione quinquies come funziona | i requisiti per non essere esclusi
Il Governo prepara la rottamazione quinquies, la quinta edizione della sanatoria sulle cartelle esattoriali. L’obiettivo è offrire ai contribuenti un’ulteriore possibilità per regolarizzare i debiti con il Fisco. A spingere per la misura è stata la Lega, che ha chiesto un nuovo sconto a favore di chi ha pendenze fiscali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha però precisato che “non è un condono per coloro che hanno fatto i furbi non dichiarando”. La misura nasce quindi per ampliare la platea dei contribuenti che non hanno potuto aderire o non hanno completato i pagamenti della rottamazione quater. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Arriva la rottamazione quinquies per regolarizzare i debiti con il fisco Vai su Facebook
Come sarà la rottamazione quinquies delle cartelle in legge di Bilancio - X Vai su X
Rottamazione cartelle, come funziona la nuova misura in manovra: requisiti, rate, scadenze - Le novità della quinquies per mettersi in regola con il fisco: esclusi coloro che non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi ... Da repubblica.it
Rottamazione cartelle, ecco come funziona la nuova pace fiscale: requisiti, rate e scadenze fino al 2035 - Arriva la rottamazione quinquies, la nuova edizione della definizione agevolata prevista dalla manovra che permetterà a milioni di contribuenti di ... Da thesocialpost.it
Arriva una nuova rottamazione delle cartelle: come funziona e chi può aderire - Arriva una nuova rottamazione delle cartelle per regolarizzare i debiti con il fisco. Segnala ansa.it