Il Governo prepara la rottamazione quinquies, la quinta edizione della sanatoria sulle cartelle esattoriali. L’obiettivo è offrire ai contribuenti un’ulteriore possibilità per regolarizzare i debiti con il Fisco. A spingere per la misura è stata la Lega, che ha chiesto un nuovo sconto a favore di chi ha pendenze fiscali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha però precisato che “non è un condono per coloro che hanno fatto i furbi non dichiarando”. La misura nasce quindi per ampliare la platea dei contribuenti che non hanno potuto aderire o non hanno completato i pagamenti della rottamazione quater. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, come funziona: i requisiti per non essere esclusi