Arriva la quinta rottamazione delle cartelle per regolarizzare i debiti con il fisco. La manovra 2026 apre le porte a una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, che riguarderà le cartelle dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Potrà aderire chi ha presentato la dichiarazione ma ha omesso il pagamento. Sarà escluso chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. Il debito potrà essere corrisposto in un’unica soluzione oppure rateizzato su 9 anni con 54 rate bimestrali tutte di pari importo. Non è prevista al momento alcuna rata minima iniziale: accantonata l’ipotesi di fissarla a 100 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rottamazione cinque in manovra, le cartelle si potranno pagare in 54 rate bimestrali. Escluso chi non ha mai presentato dichiarazione