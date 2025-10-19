rotary club benevento premiati quattro giovani chitarristi del conservatorio nicola sala

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri, 18 ottobre, presso il Teatro San Vittorino, nell’ambito della Rassegna Internazionale di Chitarra “Autunno Chitarristico 2025” organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio offerte dal Rotary Club di Benevento agli studenti più meritevoli dell’istituto. L’evento è stato introdotto dal Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, e dal Presidente, Prof. Nazzareno Orlando, che hanno espresso vivo apprezzamento per la costante collaborazione con il Rotary Club e per l’impegno dell’associazione nel sostenere i giovani talenti del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

