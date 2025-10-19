Rosy Bindi | Meloni cortigiana? Parola sbagliata il concetto no
"Non volevo offendere nessuno". Maurizio Landini, ospite del talk show condotto da Massimo Gramellini su La 7 "In altre parole", ritorna sulla parola "cortigiana" usata contro Giorgia Meloni qualche giorno fa nel corso del programma DiMartedì. "Mi stupisce che la premier abbia risposto 48 ore dopo e il giorno prima della presentazione della legge di Bilancio. Come a dire che la Cgil non si occupa dei problemi dei lavoratori", aggiunge Landini prima che Rosy Bindi, presente in studio, intervenga per dargli spago. L'ex ministro della Salute dapprima ammonisce il segretario della Cgil: "Secondo me non doveva essere usata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
#inaltreparole "Se vieni lasciato solo e delegittimato diventi un bersaglio", Rosy Bindi sul caso di Sigfrido Ranucci - X Vai su X
Ieri #15ottobre si è tenuta, nella Sala della Regina a Montecitorio, la presentazione del nuovo libro di Rosy Bindi, "Una #sanità uguale per tutti - Perché la salute è un diritto". Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale delle Acli - Associazioni cristiane la Vai su Facebook
Rosy Bindi: "Meloni cortigiana? Parola sbagliata, il concetto no" - Rosy Bindi difende Maurizio Landini sulla polemica relativa al termine "cortigiana" usato per offendere Giorgia Meloni ... Riporta msn.com
Meloni "cortigiana", Landini: "Non intendevo offendere", la risposta di Bindi: "bisogna stare attenti" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it
In altre parole, anche Bindi dà ragione a Landini su “cortigiana”. E il sindacalista tira fuori il complotto - Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Maurizio Landini prova a mettere un punto fermo sull’offesa sessista rivolta alla premier Giorgia Meloni. Come scrive iltempo.it