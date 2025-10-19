Rossi vince l’Indy 8 Ore WRT-BMW fa tre di fila

Pioggia, lampi e un sorriso antico: a Indianapolis, domenica 19 ottobre 2025, Valentino Rossi vince la 8 Ore con Charles Weerts e Kelvin van der Linde. Diciassette anni dopo la sfida con Nicky Hayden, l'italiano torna sullo stesso tracciato e lo fa su quattro ruote, aprendo una pagina che profuma di memoria e futuro.

