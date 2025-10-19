Ronaldo fa un gol mostruoso ed esplode di gioia togliendosi la maglia VIDEO

Cristiano Ronaldo nonostante l’età continua a migliorarsi e soprattuto a dare spettacolo. Lo ha fatto anche nell’incontro di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Fateh dove ha messo a segno un gol mostruoso. Se ne è accorto lo stesso attaccante portoghese che ha festeggiato un entusiasmo togliendosi la maglietta. Era un match particolare, CR7 aveva sbagliato un rigore, cosa inusuale per lui, ed aveva quindi accumulato rabbia e frustrazione per questo errore. 1 MINUTO DE INSANIDADE PURA!!!!!!! 59? – Cristiano Ronaldo perde pênalti. 60? – Cristiano Ronaldo faz um GOLAÇO de fora da área. pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo fa un gol mostruoso ed esplode di gioia togliendosi la maglia VIDEO

