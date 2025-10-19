Romagna Rfc al debutto Prima in casa con Valpolicella

Oggi pomeriggio, alle 15.30, prenderà il via la ventesima stagione del Romagna Rfc, che si appresta a iniziare una nuova avventura nel girone Nord-Est della serie A di rugby. Sarà l’impianto cesenate di Sant’Egidio a fare da cornice alla prima di campionato, che vedrà i galletti a confronto con il Valpolicella. Dopo le buone prove nei test match pre-campionato con San Benedetto e Firenze, è il momento del primo vero banco di prova per il gruppo romagnolo, che riparte con l’obiettivo di replicare l’ottimo percorso della scorsa stagione, chiusa al terzo posto del girone centro-sud. Nel nuovo raggruppamento cambiano però anche le avversarie e con quelle le incognite da affrontare in questa nuova stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

