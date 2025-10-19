ROMA Tenta la fuga con un motorino rubato cade mentre scavalca cancello
Fermato dai Carabinieri, finisce a terra e si ferisce al volto Un uomo di 30 anni, di origini serbe, è stato fermato a Roma mentre era in sella a uno scooter rubato. Alla vista dei carabinieri ha provato a fuggire a piedi ma è caduto rovinosamente cercando di scavalcare un cancello. L’episodio è avvenuto ieri sera in via di Donna Olimpia, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Gianicolense ha fermato il trentenne per un controllo davanti a un negozio. Durante l’identificazione, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, proseguendo per le vie limitrofe. I militari lo hanno raggiunto poco dopo in via Raffaele Paolucci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
