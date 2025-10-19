Contro l’Inter è arrivata la seconda sconfitta in campionato per la Roma, che come già accaduto con il Torino è arrivata allo Stadio Olimpico. La sfida con i nerazzurri ha dimostrato le difficoltà dei capitolini a trovare la via della rete nonostante abbia spesso in mano il pallino del gioco. Della sfida di ieri ha parlato Walter Sabatini, che ha dato anche un obiettivo preciso per la stagione giallorossa. Le parole di Sabatini. L’ ex direttore sportivo della Roma si è espresso a La Nuova Domenica Sportiva, commentando proprio il match contro la formazione di Chivu: “ La gara ha confermato la forza dell’Inter, ma anche la consistenza della Roma, che ha fatto una buona prova. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Sabatini: “Buona prova contro l’Inter. Bailey può diventare determinante”