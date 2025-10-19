Un concetto era chiave attorno all’ambiente Roma alla vigilia di tale big match, ovvero quello di una sfida in primis utile a capire a che punto fosse il processo di crescita che la squadra ha intrapreso con Gasperini, e sono arrivate risposte molto chiare: anzitutto che i giallorossi contro l’Inter se la sono giocata alla pari, cosa che dimostra il valore dei giocatori come singoli e come organico, ma anche che la cura dei dettagli è ciò fa la differenza in gare al vertice come questa, dove un solo errore costa carissimo. Ieri all’Olimpico una prestazione migliore rispetto ad altre partite vinte, ma se Lazio, Verona o Fiorentina non sfruttavano tutte le situazioni pericolose concesse, con l’Inter è bastato uno svarione ad inizio gara per concedere un gol a bruciapelo sul quale i nerazzurri hanno costruito la vittoria, senza strafare o dominare a livello di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rimpianti e piedi per terra dopo l’Inter: con le big contano i dettagli