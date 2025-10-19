La Roma Primavera vola in campionato. Nel pomeriggio, la formazione giallorossa ha superato il Cagliari con un netto 3-0 al Tre Fontane, conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Frosinone e Napoli. Le parole di Guidi. Al termine della partita, il tecnico della Roma Federico Guidi ha commentato la vittoria ai canali ufficiali del club: “ La prestazione è molto buona, ottima per lunghi tratti della partita, e si sono evidenziati quei miglioramenti di cui ti parlavo nel pre-gara, perché hanno dato continuità a ciò che stanno facendo vedere negli allenamenti. Oggi hanno risposto sul campo e penso che il risultato potesse essere anche molto più ampio, perché abbiamo costruito con grande qualità e continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma Primavera-Cagliari 3-0, Guidi: "Ottima prova, ma è solo un inizio"