Roma Primavera-Cagliari 3-0 Guidi | Ottima prova ma è solo un inizio
La Roma Primavera vola in campionato. Nel pomeriggio, la formazione giallorossa ha superato il Cagliari con un netto 3-0 al Tre Fontane, conquistando la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Frosinone e Napoli. Le parole di Guidi. Al termine della partita, il tecnico della Roma Federico Guidi ha commentato la vittoria ai canali ufficiali del club: “ La prestazione è molto buona, ottima per lunghi tratti della partita, e si sono evidenziati quei miglioramenti di cui ti parlavo nel pre-gara, perché hanno dato continuità a ciò che stanno facendo vedere negli allenamenti. Oggi hanno risposto sul campo e penso che il risultato potesse essere anche molto più ampio, perché abbiamo costruito con grande qualità e continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
