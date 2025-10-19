Roma nessuno come l’Inter all’Olimpico | e per Gasperini è una bestia nera

Una giornata quella di oggi in cui la Roma si ferma per ricaricare le batterie ( squadra a Trigoria lunedì ) e riflettere sugli errori commessi ieri sera, in un match contro l’Inter carico di rimpianti. C’era la sensazione di poter portare a casa un risultato positivo, ma la disattenzione iniziale contro un avversario di questo tipo costa caro. Niente è compromesso, per una classifica che (in attesa del Milan) vede i giallorossi ancora al comando insieme a nerazzurri e Napoli, ma sta di fatto che se nel 2025 le mura amiche sono state un fattore per i capitolini, l’Olimpico continua ad essere terra di conquista per la Beneamata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, nessuno come l’Inter all’Olimpico: e per Gasperini è una bestia nera

