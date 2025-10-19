La Roma di Gian Piero Gasperini è uscita sconfitta per 0-1 contro l’Inter in un Olimpico tutto esaurito. A decidere l’incontro è stato un gol lampo di Bonny al 6’, che ha consegnato i tre punti ai nerazzurri. Nonostante il ko, la serata ha regalato al tecnico giallorosso un segnale incoraggiante: la personalità e la maturità mostrate dal giovane Jan Ziolkowski, subentrato nella ripresa. L’impatto del difensore polacco. Al 55’, Z iolkowski è entrato in campo al posto di Ndicka, schierato a sorpresa sul centro-destra della difesa a tre e protagonista in negativo, insieme a Celik, nell’azione del gol di Bonny. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ndicka delude a destra: Ziolkowski reclama spazio