Roma M5S | dal 23 ottobre il voto per eleggere Conte presidente
Sarà l’unico nome sulla piattaforma, gli iscritti potranno dire sì o no Dal 23 al 26 ottobre gli iscritti al Movimento 5 Stelle saranno chiamati a votare online per confermare Giuseppe Conte alla presidenza del partito. Lo ha annunciato oggi il M5S con una nota ufficiale. Delle 76 autocandidature ricevute, solo 21 sono state ammesse alla raccolta firme e tra queste, soltanto Conte ha raggiunto il numero necessario per accedere alla votazione finale. Per questo motivo, gli iscritti dovranno esprimersi con un sì o un no alla sua elezione. . 🔗 Leggi su Romadailynews.it
