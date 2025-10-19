Roma la ZTL si allarga ancora | 71 varchi in più ma il sistema di multe è in pausa

Roma si prepara a un nuovo capitolo nella gestione del traffico e dell’inquinamento urbana: la ZTL Fascia Verde si estende con 71 nuovi varchi elettronici distribuiti nei municipi più trafficati della Capitale. Ma, per ora, per gli automobilisti non è il momento di farsi prendere dal panico: il sistema di multe automatiche resta sospeso, almeno fino a nuova comunicazione del Campidoglio. Leggi anche: — Roma in arrivo 38 nuove telecamere smart contro chi brucia il rosso ZTL Roma: 71 nuovi varchi, ma niente multe automatiche (almeno per ora). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Giunta capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico che prevede l’installazione di 71 nuovi varchi di accesso alla ZTL Fascia Verde, che si aggiungono ai 51 già attivi. 🔗 Leggi su Funweek.it