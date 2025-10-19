Roma Koné ringrazia i tifosi | Grazie per il vostro supporto

La Roma è uscita sconfitta dal big match contro l’Inter, decisa dal gol di Bonny. Nonostante il risultato negativo, lo Stadio Olimpico ha voluto far sentire alla squadra tutto il proprio affetto, accompagnando i giocatori con cori di incoraggiamento al termine della partita. Un gesto che testimonia la vicinanza del pubblico giallorosso anche nei momenti più difficili. Il messaggio di Manu Koné. Tra i protagonisti del match, Manu Koné ha voluto ringraziare i tifosi della Roma attraverso un post pubblicato su Instagram. Il centrocampista francese ha condiviso un carosello di immagini della gara, accompagnato da un messaggio di gratitudine: “ Grazie per il vostro supporto, tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Koné ringrazia i tifosi: “Grazie per il vostro supporto”

