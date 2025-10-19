Roma Inter sul match dell’Olimpico | Barella domina Bonny e Akanji tra i migliori

Inter News 24 Roma Inter, quali giocatori hanno svolto la miglior prestazione: non solo Bonny! Tutti i dettagli. Il quotidiano romano Il Messaggero ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Roma all’Olimpico attraverso le tradizionali pagelle, premiando la prestazione complessiva dei nerazzurri e in particolare quella di Nicolò Barella, autentico trascinatore del centrocampo di Cristian Chivu. Barella da urlo: «Passaggio per Bonny da mostrare nelle scuole calcio». Per Il Messaggero, il migliore in campo è stato proprio Barella, valutato con un 7,5. Il quotidiano ha sottolineato come il centrocampista italiano abbia disputato una gara impeccabile, impreziosita dall’assist perfetto che ha portato al gol decisivo di Ange-Yoan Bonny dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

