Roma Inter sul match dell’Olimpico | Barella domina Bonny e Akanji tra i migliori

Internews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Roma Inter, quali giocatori hanno svolto la miglior prestazione: non solo Bonny! Tutti i dettagli. Il quotidiano romano Il Messaggero ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Roma all’Olimpico attraverso le tradizionali pagelle, premiando la prestazione complessiva dei nerazzurri e in particolare quella di Nicolò Barella, autentico trascinatore del centrocampo di Cristian Chivu. Barella da urlo: «Passaggio per Bonny da mostrare nelle scuole calcio». Per Il Messaggero, il migliore in campo è stato proprio Barella, valutato con un 7,5. Il quotidiano ha sottolineato come il centrocampista italiano abbia disputato una gara impeccabile, impreziosita dall’assist perfetto che ha portato al gol decisivo di Ange-Yoan Bonny dopo pochi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

roma inter sul match dell8217olimpico barella domina bonny e akanji tra i migliori

© Internews24.com - Roma Inter, sul match dell’Olimpico: Barella domina, Bonny e Akanji tra i migliori

Approfondisci con queste news

roma inter match dell8217olimpicoAscolti record per Roma-Inter: sfondato il muro del milione di telespettatori - Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori ... Riporta msn.com

roma inter match dell8217olimpicoRoma e Inter, big match di Serie A: ecco cosa aspettarsi - Roma e Inter si affrontano all'Olimpico con una rivalità intensa e statistiche avvincenti. Come scrive newsmondo.it

roma inter match dell8217olimpicoSerie A, Roma-Inter 0-1: Chivu aggancia in vetta Gasperini, basta un lampo di Bonny - Decisiva la verticalizzazione di Barella per l'attaccante francese al 6'. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Match Dell8217olimpico