Roma Inter nerazzurri d’accaio | il Corriere dello Sport celebra Bonny e la solidità della squadra di Chivu

Inter News 24 Roma Inter, il Corriere dello Sport celebra il successo dei nerazzurri: decisivo Bonny, elogi per l’attaccante francese e il tecnico Chivu. Vetta conquistata. « Bonny segna, la Roma no ». Così titola il Corriere dello Sport nell’analizzare la vittoria dell’ Inter all’ Olimpico di Roma, arrivata grazie al gol lampo dell’attaccante francese Ange-Yoan Bonny. Dopo appena sei minuti, il classe 2003 ha trovato il guizzo decisivo su assist di Nicolò Barella, sfruttando l’errore difensivo della coppia Celik–Ndicka e consegnando ai nerazzurri tre punti pesantissimi. Il quotidiano romano paragona la Roma di Gian Piero Gasperini a “ Icaro con le ali di piume e cera ”, sottolineando come i giallorossi si siano avvicinati troppo al sole del primo posto, prima di essere riportati sulla terra dall’Inter, “ una squadra con la corazza di titanio ”. 🔗 Leggi su Internews24.com

