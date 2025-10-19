Inter News 24 Roma Inter, nerazzurri a due facce per Il Giornale: esame superato a pieni voti per Cristian Chivu. L’analisi del quotidiano. Capolista per una notte, in attesa del Milan. L’Inter conquista tre punti pesantissimi all’Olimpico, battendo la Roma per 1-0 e agganciando proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. È la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per la squadra di Cristian Chivu, forse la più importante perché ottenuta sul campo più difficile affrontato finora. Come sottolinea Il Giornale, la Beneamata ha mostrato due facce: dominante nel primo tempo, solida e combattiva nella ripresa, vincendo alla fine con merito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, nerazzurri a due facce per Il Giornale: esame superato a pieni voti per Chivu