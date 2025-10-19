Roma Inter nerazzurri a due facce per Il Giornale | esame superato a pieni voti per Chivu
Inter News 24 Roma Inter, nerazzurri a due facce per Il Giornale: esame superato a pieni voti per Cristian Chivu. L’analisi del quotidiano. Capolista per una notte, in attesa del Milan. L’Inter conquista tre punti pesantissimi all’Olimpico, battendo la Roma per 1-0 e agganciando proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. È la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per la squadra di Cristian Chivu, forse la più importante perché ottenuta sul campo più difficile affrontato finora. Come sottolinea Il Giornale, la Beneamata ha mostrato due facce: dominante nel primo tempo, solida e combattiva nella ripresa, vincendo alla fine con merito. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Radio1 Rai. . #RomaInter finisce 0-1. I Nerazzurri raggiungono Napoli e Roma in vetta, in attesa delle partite di oggi: 12.30 #ComoJuve. 15.00 #CagliariBologna e #GenoaParma. 18.00 #AtalantaLazio. 20.45 #MilanFiorentina. Tutte le radiocronache in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera, Mkhitaryan scintillante (7); Svilar poteva fare meglio (5) - X Vai su X
Roma-Inter 0-1: i nerazzurri passano all’Olimpico e agganciano il treno di vetta - Inter di Sabato 18 ottobre 2025: decide una rete di Bonny dopo sei minuti, prova di forza della squadra di Chivu che riprende giallorossi e Napoli ... Come scrive calciomagazine.net
Le 5 verità di Roma-Inter 0-1: Chivu vice puntando sull'umiltà. E con questo Bonny c'è da godere. Gasperini sbaglia a insistere sul falso centravanti - SERIE A – La sfida dell’Olimpico di Roma mantiene le aspettative: il risultato premia giustamente i nerazzurri, entrambe le squadre sapranno restare in alto. Riporta eurosport.it
Roma-Inter, giallorossi in totale affanno: il botta e risposta Mancini-Cristante è emblematico - I due giallorossi protagonisti di un siparietto in campo che evidenzia le difficoltà della squadra di Gasperini nell'uscire dalla pressione ... Si legge su calciomercato.it