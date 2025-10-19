Roma-Inter le pagelle | Bonny punge Chivu non fa poesia

Ilprimatonazionale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lode della vittoria sporca (volume 2). Ovvero quelle partite che a un certo della scorsa stagione la Beneamata si è dimenticata di fare. Un anno dopo, ancora nella Città Eterna, sempre di misura. Roma-Inter finisce 0-1: le pagelle della squadra nerazzurra. Sommer rischia la frittata, Acerbi giganteggia Sommer 6: tutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

roma inter le pagelle bonny punge chivu non fa poesia

© Ilprimatonazionale.it - Roma-Inter, le pagelle: Bonny punge, Chivu non fa poesia

Approfondisci con queste news

roma inter pagelle bonnyPAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it

roma inter pagelle bonnyRoma-Inter, le pagelle di CM: Bonny, non chiamatelo vice. - Barella 7: Primo tempo da dominatore assoluto in mezzo al campo, quando c’è da uscire in palleggio nello stretto e quando c’è da correre 50 metri all’indietro senza il pallone. Da msn.com

roma inter pagelle bonnyRoma-Inter 0-1, pagelle: Bonny sigla vittoria e aggancio in classifica. Gasp è senza attaccanti - 1 i top e flop del match: Bonny la sblocca dopo 5 minuti e tanto basta per vittoria e primo posto nerazzurro. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Inter Pagelle Bonny