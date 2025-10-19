Roma Inter la squadra di Chivu trova ferocia e convinzione | il passaggio da Inzaghi al nuovo tecnico è stato indolore?

Inter News 24 Roma Inter, l’Inter del nuovo allenatore cambia volto! Sempre più convincenti le prove degli undici nerazzurri. La vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Roma ha suscitato grande attenzione anche tra gli osservatori della stampa nazionale. Il quotidiano Libero ha dedicato ampio spazio al successo dei nerazzurri, definendolo un segnale chiaro lanciato alle rivali per lo scudetto, in particolare a Napoli e Roma, ora agganciate in vetta alla classifica. Un’Inter che vuole dominare il campionato. Secondo Libero, l’approccio dell’Inter alla partita è stato quello di una squadra determinata a imporsi non solo sull’avversario, ma sull’intero campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, la squadra di Chivu trova ferocia e convinzione: il passaggio da Inzaghi al nuovo tecnico è stato indolore?

