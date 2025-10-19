Roma Inter il lampo di Bonny porta in vetta i nerazzurri! Chivu cancella la falsa partenza | l’analisi
Inter News 24 Roma Inter, il lampo di Bonny porta in vetta i nerazzurri! Tuttosport celebra il successo nerazzurro: Chivu cancella la falsa partenza. L’analisi. « Lampo di Bonny, Inter prima ». Così titola Tuttosport la sua analisi sul big match della settima giornata di Serie A, vinto 1-0 dai nerazzurri all’ Olimpico di Roma. Un gol in avvio dell’attaccante francese Ange-Yoan Bonny, classe 2003, ha deciso la sfida e regalato tre punti fondamentali all’ Inter, che raggiunge Roma e Napoli in vetta alla classifica. Secondo il quotidiano, il successo di Cristian Chivu è molto più di un risultato positivo: è il segnale della maturità di una squadra che ha trovato equilibrio, ritmo e convinzione. 🔗 Leggi su Internews24.com
