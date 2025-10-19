Roma Inter finale di fuoco all’Olimpico | Gasperini furioso attacca Dimarco! Ecco cosa è successo

Inter News 24 Roma Inter, finale di fuoco all’Olimpico: emergono nuovi dettagli sul finale di partita che ha visto Gasperini attaccare Dimarco! I dettagli. Finale ad altissima tensione all’ Olimpico di Roma, dove la sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata di Serie A 202526, si è chiusa con momenti di grande nervosismo a bordocampo. Protagonista, ancora una volta, Gian Piero Gasperini, il tecnico giallorosso, che ha perso la pazienza negli ultimi minuti del match dopo una doppia sostituzione effettuata dagli ospiti. All’82’, Cristian Chivu ha infatti deciso di inserire Nicolò Barella al posto di Piotr Zielinski e Luka Sucic al posto di Federico Dimarco, una mossa tattica che ha però esasperato Gasperini per i tempi lunghi dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, finale di fuoco all’Olimpico: Gasperini furioso attacca Dimarco! Ecco cosa è successo

