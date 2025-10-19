Roma Inter fa impazzire Sky | il big match che incolla tutti allo schermo! Il dato sullo sharing della sfida

Inter News 24 Roma Inter, numeri da record per la sfida all’Olimpico giocata ieri sera tra i giallorossi e la squadra di Chivu: il dato sul match. Il fascino del grande calcio si è fatto sentire ancora una volta. Il big match Roma Inter, trasmesso ieri sera nella Casa dello Sport di Sky, ha registrato un successo straordinario in termini di ascolti, confermandosi come uno degli eventi più seguiti dell’intera stagione. La sfida dell’Olimpico, andata in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha superato ogni aspettativa, con un pubblico che ha seguito con passione ogni momento della partita vinta dai nerazzurri di Cristian Chivu contro la squadra di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter fa impazzire Sky: il big match che incolla tutti allo schermo! Il dato sullo sharing della sfida

