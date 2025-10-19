Roma Inter debutto amaro per Bailey | Contro i nerazzurri abbiamo giocato una buona gara ma…

Inter News 24 Roma Inter, Bailey ripensa alla sconfitta di ieri sera contro i nerazzurri all’Olimpico! Le parole del giocatore giallorosso. Rientro in campo agrodolce per Leon Bailey, che ha fatto il suo debutto ufficiale con la Roma nella sconfitta casalinga contro l’Inter di Cristian Chivu. L’attaccante giamaicano, classe 1997, è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo l’infortunio muscolare rimediato in estate, ma la sua prima apparizione con la maglia giallorossa non è coincisa con il risultato sperato. Bailey: «Sapevamo di affrontare una grande squadra». Ai microfoni di RAI Sport, Bailey ha commentato la partita con lucidità, riconoscendo la forza dell’avversario e ammettendo che il gol subito nei primi minuti ha pesato sul piano mentale e tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, debutto amaro per Bailey: «Contro i nerazzurri abbiamo giocato una buona gara, ma…»

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . #RomaInter finisce 0-1. I Nerazzurri raggiungono Napoli e Roma in vetta, in attesa delle partite di oggi: 12.30 #ComoJuve. 15.00 #CagliariBologna e #GenoaParma. 18.00 #AtalantaLazio. 20.45 #MilanFiorentina. Tutte le radiocronache in diretta - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera, Mkhitaryan scintillante (7); Svilar poteva fare meglio (5) - X Vai su X

Roma, Bailey: "Inter avversario molto forte, avrei voluto avere un impatto migliore" - Debutto amaro con la maglia della Roma per Leon Bailey, tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo l'infortunio estivo per la partita persa ieri contro l'Inter. Come scrive msn.com

Pronostico Nizza-Roma, le quote del debutto dei giallorossi in Europa League - Mercoledì 24 settembre, alle ore 21, la Roma debutta nella fase di campionato di Europa League in casa del Nizza. Scrive corrieredellosport.it

Roma-Nizza quando si gioca? Dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario. Debutto in Europa League - Dopo la settimana di Champions, torna anche l'Europa League e la Roma è pronta a debuttare nella trasferta contro il Nizza. Secondo leggo.it