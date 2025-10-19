Roma-Inter da record su Sky | oltre 1,1 milioni di spettatori per il big match all’Olimpico
Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport diSky: la sfida all’Olimpico con la telecronaca di Stefano Borghi, il commento di Massimo Gobbi con bordocampo ed interviste di Paolo Assogna, Andrea Paventi, Angelo Mangiante, Matteo Barzaghi – in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spet. 🔗 Leggi su Digital-news.it
