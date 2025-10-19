Roma Inter continua la scalata verticale dei nerazzurri | il Corriere della Sera celebra Chivu e squadra

Inter News 24 Roma Inter, scalata verticale dei nerazzurri che diventa infrermabile. Sul Corriere della Sera le celebrazioni a Chivu e squadra per il successo. « Una scalata verticale, ancora breve, ma con i muscoli già esibiti, per dare un segnale forte al campionato ». Così apre il Corriere della Sera nel suo commento al successo dell’ Inter all’ Olimpico contro la Roma, una vittoria fondamentale che consolida la crescita della squadra di Cristian Chivu. Dopo un avvio difficile con appena 3 punti nelle prime tre giornate, i nerazzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva, la prima in uno scontro diretto dopo sette mesi — l’ultima sempre contro la Roma di Gian Piero Gasperini, allora a Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, continua la scalata verticale dei nerazzurri: il Corriere della Sera celebra Chivu e squadra

Contenuti che potrebbero interessarti

Radio1 Rai. . #RomaInter finisce 0-1. I Nerazzurri raggiungono Napoli e Roma in vetta, in attesa delle partite di oggi: 12.30 #ComoJuve. 15.00 #CagliariBologna e #GenoaParma. 18.00 #AtalantaLazio. 20.45 #MilanFiorentina. Tutte le radiocronache in diretta Vai su Facebook

Le #pagelle di #roma-#inter 0-1: il cinismo Bonny (7), disattenzione molto grave di Celik (5) - X Vai su X

Inter pura criptonite per Gasperini, score desolante contro la sua ex squadra: in 10 anni solo una gioia - La sconfitta della Roma contro l'Inter all'Olimpico segna ancora una volta in negativo il già disastroso score di Gasperini da avversario dei nerazzurri ... Lo riporta fanpage.it

Serie A, Roma-Inter 0-1: Chivu aggancia in vetta Gasperini, basta un lampo di Bonny - Decisiva la verticalizzazione di Barella per l'attaccante francese al 6'. Riporta msn.com

Roma, Lazio, Inter e tennis: le ultimissime - Il West Ham sta spingendo molto con la Roma e con l'entourage di Lorenzo Pellegrini, per portarlo a Londra a titolo definitivo. Segnala corrieredellosport.it