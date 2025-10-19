Roma Inter continua la scalata verticale dei nerazzurri | il Corriere della Sera celebra Chivu e squadra

Inter News 24 Roma Inter, scalata verticale dei nerazzurri che diventa infrermabile. Sul Corriere della Sera le celebrazioni a Chivu e squadra per il successo. « Una scalata verticale, ancora breve, ma con i muscoli già esibiti, per dare un segnale forte al campionato ». Così apre il Corriere della Sera nel suo commento al successo dell’ Inter all’ Olimpico contro la Roma, una vittoria fondamentale che consolida la crescita della squadra di Cristian Chivu. Dopo un avvio difficile con appena 3 punti nelle prime tre giornate, i nerazzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva, la prima in uno scontro diretto dopo sette mesi — l’ultima sempre contro la Roma di Gian Piero Gasperini, allora a Bergamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

