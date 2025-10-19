Chivu: ”Napoli? Non guardiamo né la classifica né le altre, oggi avevo chiesto una cosa ai ragazzi.”. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, al termine del match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1, ha rilasciato in conferenza stampa le seguenti dichiarazioni: LA MIA RICHIESTA ALLA SQUADRA PER OGGI – ” Avevo chiesto di capire i momenti, mi sembra che oggi l’abbiano fatto abbastanza bene. Abbiamo fatto un gran primo tempo, con pressioni giuste. Le transizioni le abbiamo fatte così così, potevamo essere più concreti. Mi aspettavo il calo fisico del secondo tempo, molti erano stati in nazionale e avevano fatto soltanto un allenamento ieri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Roma-Inter, Chivu: ”Fatto un gran primo tempo, avevo chiesto di capire i momenti”