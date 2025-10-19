Roma Inter Bonny decisivo all’Olimpico | Vittoria di squadra vogliamo arrivare in fondo a tutto

Inter News 24 Roma Inter, la felicità di Bonny al termine del match giocato contro la Roma all’Olimpico: le parole del centravanti francese. L’ Inter di Cristian Chivu continua la sua marcia trionfale e conquista la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. All’Olimpico, i nerazzurri superano la Roma di Gian Piero Gasperini per 1-0 grazie al gol firmato nel primo tempo da Ange-Yoan Bonny, che si conferma una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Con questo successo, la formazione milanese aggancia proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica, rilanciando pienamente le proprie ambizioni scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Bonny decisivo all’Olimpico: «Vittoria di squadra, vogliamo arrivare in fondo a tutto»

Argomenti simili trattati di recente

Radio1 Rai. . #RomaInter finisce 0-1. I Nerazzurri raggiungono Napoli e Roma in vetta, in attesa delle partite di oggi: 12.30 #ComoJuve. 15.00 #CagliariBologna e #GenoaParma. 18.00 #AtalantaLazio. 20.45 #MilanFiorentina. Tutte le radiocronache in diretta Vai su Facebook

Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera, Mkhitaryan scintillante (7); Svilar poteva fare meglio (5) - X Vai su X

Roma-Inter 0-1, pagelle e tabellino: Bonny decisivo, Barella ispirato, Dovbyk spreca - Il goal del francese in apertura di gara risolve il match dell'Olimpico e proietta i nerazzurri in testa a braccetto con i giallorossi e il Napoli. Secondo goal.com

Smontiamo la clamorosa FAKE NEWS sul gol di Bonny in Roma-Inter - Un gol che ha sbloccato immediatamente la gara ma che è poi risultato quello ... passioneinter.com scrive

PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: Bonny-Pio, che sicurezze. Ndicka serata no - Inter, valido per la 7a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... calciomercato.it scrive