Roma Inter Bonny decisivo all’Olimpico | Vittoria di squadra vogliamo arrivare in fondo a tutto

Inter News 24 Roma Inter, la felicità di Bonny al termine del match giocato contro la Roma allOlimpico: le parole del centravanti francese. L’ Inter di Cristian Chivu continua la sua marcia trionfale e conquista la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. All’Olimpico, i nerazzurri superano la Roma di Gian Piero Gasperini per 1-0 grazie al gol firmato nel primo tempo da Ange-Yoan Bonny, che si conferma una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Con questo successo, la formazione milanese aggancia proprio i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica, rilanciando pienamente le proprie ambizioni scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

