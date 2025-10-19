Roma Inter Bastoni esulta sui social dopo il trionfo all’Olimpico di Roma | Clean sheet e good vibes! – FOTO

Inter News 24 Roma Inter, Bastoni non ha nascosto la propria gioia sui social a seguito del successo nerazzurro contro la Roma: le parole del centrale. Dopo la vittoria per 1-0 allOlimpico contro la Roma, anche Alessandro Bastoni ha voluto celebrare il successo dell’ Inter sui propri profili social. Il difensore nerazzurro, protagonista di una prestazione solida e attenta, ha pubblicato un post su Instagram con la frase «Clean sheet e good vibes», accompagnata da alcune foto della sfida e dalla consueta esultanza a fine partita. Un messaggio semplice ma significativo, che racchiude il senso di soddisfazione per una vittoria ottenuta con maturità e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

