Roma Inter Bastoni esulta sui social dopo il trionfo all’Olimpico di Roma | Clean sheet e good vibes! – FOTO

Inter News 24 Roma Inter, Bastoni non ha nascosto la propria gioia sui social a seguito del successo nerazzurro contro la Roma: le parole del centrale. Dopo la vittoria per 1-0 all’Olimpico contro la Roma, anche Alessandro Bastoni ha voluto celebrare il successo dell’ Inter sui propri profili social. Il difensore nerazzurro, protagonista di una prestazione solida e attenta, ha pubblicato un post su Instagram con la frase «Clean sheet e good vibes», accompagnata da alcune foto della sfida e dalla consueta esultanza a fine partita. Un messaggio semplice ma significativo, che racchiude il senso di soddisfazione per una vittoria ottenuta con maturità e spirito di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter, Bastoni esulta sui social dopo il trionfo all’Olimpico di Roma: «Clean sheet e good vibes!» – FOTO

