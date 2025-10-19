Roma Inter arriva il pieno di ascolti su Sky! Il dato sull’audience della sfida di ieri all’Olimpico

Inter News 24 Roma Inter, record di ascolti per la sfida contro i giallorossi all’Olimpico! Il dato ufficiale sulla sfida di Serie A. Il fascino di Roma Inter si conferma anche nei numeri. Come riportato dall’ ANSA, la sfida andata in scena all’Olimpico sabato sera ha registrato ascolti record nella Casa dello Sport di Sky, con una media complessiva di 1,1 milioni di spettatori in Total Audience. Un risultato che consacra il match come il miglior anticipo di Serie A dal 20212022, a conferma dell’interesse crescente verso la lotta al vertice tra le squadre di Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roma Inter arriva il pieno di ascolti su Sky! Il dato sull’audience della sfida di ieri all’Olimpico

