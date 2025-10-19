Roma il caso Dovbyk e l’arte perduta del gol
Ci sono istanti che raccontano un’intera stagione. Basta un pallone, un colpo di testa, una porta spalancata. E un errore che grida al cielo. È accaduto tutto in pochi secondi all’Olimpico, ma basterebbero per scrivere un trattato sulla Roma contemporanea. Cross perfetto, traiettoria dolce, equilibrio da manuale: Dovbyk si stacca, impatta. e spedisce il pallone sopra la traversa, in un urlo collettivo di incredulità e quelle braccia lanciate al cielo per un Gasperini che sembra voler chiudere definitivamente le possibilità. Magari. A volte la tragedia sportiva assume forme comiche. Perché subito dopo, come se il destino volesse rincarare la dose, l’attaccante ucraino si ritrova addirittura a respinge con la schiena un cross del proprio compagno, trasformandosi in una sorta di difensore aggiunto dell’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Caso Almasri, Cpi: Roma non ha rispettato gli obblighi internazionali ? https://l.euronews.com/kQcj - X Vai su X
"Non si nasce a Roma per caso. Roma è un destino, è un apice della trama cosmica." Foto credito Giovanni Trinchese - facebook.com Vai su Facebook
West Nile a Roma: secondo caso all’Infernetto. Al via la disinfestazione mirata delle zone - A seguito della conferma di due casi di infezione da virus del Nilo nel territorio dell'Infernetto, il Comune di Roma ha attivato immediatamente la procedura prevista dal piano di sorveglianza e ... ilmessaggero.it scrive
Primo caso di Febbre del Nilo a Roma: ricoverata una donna di 77 anni dell’Infernetto - A quasi un mese dai primi casi riscontrati a Latina, arriva il primo caso di Febbre del Nilo a Roma, ricoverata una 77enne. Scrive fanpage.it
West Nile, secondo caso a Sud di Roma: misure estese anche alla Asl Roma 3 - Dopo il settimo decesso registrato nel Lazio a causa del virus West Nile, arriva la conferma di un secondo caso a Sud della Capitale. Da leggo.it