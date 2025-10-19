Roma il caso Dovbyk e l’arte perduta del gol

Ci sono istanti che raccontano un’intera stagione. Basta un pallone, un colpo di testa, una porta spalancata. E un errore che grida al cielo. È accaduto tutto in pochi secondi all’Olimpico, ma basterebbero per scrivere un trattato sulla Roma contemporanea. Cross perfetto, traiettoria dolce, equilibrio da manuale: Dovbyk si stacca, impatta. e spedisce il pallone sopra la traversa, in un urlo collettivo di incredulità e quelle braccia lanciate al cielo per un Gasperini che sembra voler chiudere definitivamente le possibilità. Magari. A volte la tragedia sportiva assume forme comiche. Perché subito dopo, come se il destino volesse rincarare la dose, l’attaccante ucraino si ritrova addirittura a respinge con la schiena un cross del proprio compagno, trasformandosi in una sorta di difensore aggiunto dell’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it