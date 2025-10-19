Roma Gasperini perde le staffe con Dimarco | Ma che caz… fai!? Cosa è successo

Roma, Gasperini perde le staffe con Dimarco: «Ma che caz. fai!?». Cosa è successo nei minuti finale del match dell’Olimpico con l’Inter Finale di partita ad alta tensione all’Olimpico, nelle battute decisive del match valido per la settima giornata di Serie A tra Roma e Inter. Protagonista assoluto del nervosismo a bordocampo è stato il tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini perde le staffe con Dimarco: «Ma che caz… fai!?». Cosa è successo

Contenuti che potrebbero interessarti

Pagelle Roma-Inter, i voti della squadra di Gasperini: Pellegrini fatica, Dovbyk è il solito. Il vero Dybala da trequartista - facebook.com Vai su Facebook

?#Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu - X Vai su X

Gasperini spiega l’errore della Roma sul goal dell’Inter: “Forse in nazionale chiedono cose diverse” - Gian Piero Gasperini ha parlato dell'errore sul goal dell'Inter che ha deciso la partita all'Olimpico: la Roma perde la seconda partita in casa e viene ... Secondo fanpage.it

Vigilia Roma – Inter, Gasperini annuncia la pesante assenza: “Non ha recuperato, vi dico il sostituto” - Il tecnico giallorosso ha già scelto il sostituto per la sfida al vertice di Serie A. Scrive spaziointer.it

Roma-Lille, Gasperini: "Mai visto un rigore sbagliato tre volte nella stessa occasione" - Serata da dimenticare per la Roma, che cade per la seconda volta in stagione (ancora all'Olimpico) e frena in Europa League. Come scrive sport.sky.it