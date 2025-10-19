Roma Dovbyk fa disperare Gasperini | la reazione all’ultimo clamoroso errore

La sconfitta della Roma contro l'Inter all'Olimpico brucia, perché appare per lunghi tratti immeritata. La forza del forcing finale dei giallorossi, specialmente in un secondo tempo di grande qualità offensiva, avrebbe meritato almeno l'1-1, sfiorato.

Dovbyk e l’incredibile gol sbagliato a porta vuota contro l’Inter: Gasperini disperato in panchina - Artem Dovbyk è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro l'Inter: un suo errore incredibile al 60' ha condannato i giallorossi ... Riporta fanpage.it

Bonny segna, Dovbyk e gli attaccanti della Roma no: all'Olimpico passa l'Inter - A Gasperini non bastano Dybala, Pellegrini, Soulé, Dovbyk, Ferguson, Bailey e Baldanzi per trovare il gol ... Come scrive msn.com

Dovbyk e Ferguson possono essere un problema per la Roma, la risposta di Toni: "No ma devono..." - L'ex bomber, a due giorni dalla sfida dell'Olimpico tra i giallorossi e l'Inter, analizza la partita: "A Chivu andrà lo scudetto". Come scrive msn.com