Oltre 1.500 partecipanti tra educatori, docenti e professionisti della prima infanzia Si è conclusa ieri, 18 ottobre, la prima edizione di EduFestival, il Festival dell’Educazione 0-6 promosso da Roma Capitale insieme alla Sapienza-Università di Roma. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, coinvolgendo oltre 1.500 tra educatrici, insegnanti e operatori del settore in tre giorni di incontri, laboratori e dibattiti dedicati alla fascia d’età 0-6 anni. Più di 60 i relatori intervenuti, tra accademici, esperti, rappresentanti istituzionali e operatori dei servizi educativi. Le scuole dell’infanzia e i nidi dei 15 Municipi romani hanno portato 40 esperienze educative concrete, dando vita a uno scambio ricco di idee, visioni e buone pratiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, chiude con successo EduFestival, il primo Festival dell’Educazione 0-6