Roma Boniek su Ziolkowski | Adora difendere Con l’Inter ha fatto bene

La sfida disputata ieri contro l’Inter ha segnato la terza sconfitta stagionale della Roma, la seconda in campionato. Dopo l’1-0 subito con il Torino ne è arrivato un altro anche con i nerazzurri, sempre allo Stadio Olimpico. Nel secondo tempo del match contro la formazione di Chivu, Gasperini ha gettato nella mischia anche Ziolkowski, che ha dato segnali positivi e che potrà essere una risorsa da qui in avanti. Proprio sul difensore polacco si è espresso l’ex giocatore giallorosso Boniek, intervenuto al portale Meczyki. Le parole di Boniek. Queste le sue dichiarazioni: “È il tipo di difensore difficile da vedere di questi tempi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Boniek su Ziolkowski: “Adora difendere. Con l’Inter ha fatto bene”

