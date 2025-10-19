Roma a secco i gol sono un miraggio | per Dovbyk aggettivi finiti

Da una difesa solida passano i successi di una squadra, e non è un caso che la classifica della Roma sia buona proprio grazie a quest’aspetto, ma alla fine nel gioco del calcio bisogna fare gol, un qualcosa che per i giallorossi si sta rivelando complicatissimo. La sterilità offensiva è ormai un dato oggettivo davvero preoccupante, e quando si alza il livello come ieri con l’Inter basta una sola sbavatura per andare in svantaggio e compromettere la partita, di fronte all’incapacità cronica di rimontare. 7 reti in altrettante gare vuol dire 9° attacco della Serie A alla pari di Como e Cremonese, e molte squadre possono effettuare il sorpasso con le rispettive gare odierne, con Gasperini che fatica a trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma a secco, i gol sono un miraggio: per Dovbyk aggettivi finiti

