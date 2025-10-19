Robotica innovazione e gratitudine | la Gens Volta racconta la sua avventura in Florida

Ilpiacenza.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre alle ore 18, il Liceo Volta di Castelsangiovanni aprirà le sue porte per un incontro speciale dedicato a tutti coloro che hanno sostenuto in qualsiasi modo i ragazzi della squadra Gens Volta, permettendo loro di partecipare alla Florida Sunshine Invitational. I ragazzi, insieme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

