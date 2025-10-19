Robotica innovazione e gratitudine | la Gens Volta racconta la sua avventura in Florida
Giovedì 23 ottobre alle ore 18, il Liceo Volta di Castelsangiovanni aprirà le sue porte per un incontro speciale dedicato a tutti coloro che hanno sostenuto in qualsiasi modo i ragazzi della squadra Gens Volta, permettendo loro di partecipare alla Florida Sunshine Invitational. I ragazzi, insieme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
#Sinergia e futuro alla settima #Terni Digital Week #digitale #formazione #innovazione #Pomodoro #robotica #tecnologia - facebook.com Vai su Facebook
A #MakerFaireRome2025 scendono in campo robot di 1,5 m pronti a giocare a calcio! Gazometro Ostiense, 17–19 ottobre ? Sport, tecnologia e tanto divertimento. #Robotica #Innovazione #CalcioDelFuturo #MFR2025 https://makerfairerome.eu/blog/cal - X Vai su X
Robotica, innovazione e gratitudine: la Gens Volta racconta la sua avventura in Florida - Giovedì 23 ottobre alle ore 18, il Liceo Volta di Castelsangiovanni aprirà le sue porte per un incontro speciale dedicato a tutti coloro che hanno sostenuto in qualsiasi modo i ragazzi della squadra G ... Lo riporta ilpiacenza.it