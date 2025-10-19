Robot umano ecco il volto del futuro | Rimini capitale dell’innovazione

Rimini, 19 ottobre 2025 – Rimini sarà per due giorni la capitale italiana dell’intelligenza artificiale. Appuntamento giovedì e venerdì al Palacongressi: è in programma ‘ Z!ng - Zone of Innovation & Growth’, uno dei più importanti eventi sulla tecnologia in Italia organizzato da Var Group che riverserà in città quasi 3mila persone tra manager, imprenditori, esperti di intelligenza artificiale e non solo. Ci sarà anche un ospite speciale: Ameca, il robot umanoide realistico punto d’incontro tra tecnologia e umanità. Nata nel febbraio 2021, fin dal suo debutto pubblico al Ces 2022 di Las Vegas Ameca ha conquistato l’attenzione del mondo intero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

