Rimini, 19 ottobre 2025 – Rimini sarà per due giorni la capitale italiana dell’intelligenza artificiale. Appuntamento giovedì e venerdì al Palacongressi: è in programma ‘ Z!ng - Zone of Innovation & Growth’, uno dei più importanti eventi sulla tecnologia in Italia organizzato da Var Group che riverserà in città quasi 3mila persone tra manager, imprenditori, esperti di intelligenza artificiale e non solo. Ci sarà anche un ospite speciale: Ameca, il robot umanoide realistico punto d’incontro tra tecnologia e umanità. Nata nel febbraio 2021, fin dal suo debutto pubblico al Ces 2022 di Las Vegas Ameca ha conquistato l’attenzione del mondo intero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Robot umano, ecco il volto del futuro: Rimini capitale dell’innovazione