Roberto Mancini is back | contatti in corso con un club di Premier

Il Nottingham Forest è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero lampo di Ange Postecoglou, e tra i nomi caldi spunta quello di Roberto Mancini. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club inglese avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo con l'ex commissario tecnico dell'Italia. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma la pista resta concreta: Mancini rappresenta un profilo di grande esperienza internazionale, con successi ottenuti in Serie A, Premier League e Coppe europee. L'esonero di Postecoglou arriva dopo un periodo disastroso. In appena 39 giorni sulla panchina dei "Reds", l'allenatore australiano di origini greche ha raccolto un solo punto in cinque partite di Premier League.