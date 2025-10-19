Roberto Mancini in lizza per la panchina del Nottingham Forrest | contatti in corso con l’ex ct dopo l’esonero di Postecoglou
L’ex ct della Nazionale italiana, fermo da un anno dopo la fine della sua avventura in Arabia, potrebbe presto tornare ad allenare. Roberto Mancini, infatti, è in lizza per succedere a Postecoglou esonerato dal Nottingham Forrest dopo l’ultima sconfitta subita dal Chelsea. Le parti avrebbero già avviato i primi contatti per trovare un accordo. ROBERTO MANCINI IN LIZZA PER LA PANCHINA DEL NOTTINGHAM FORREST: COSA STA SUCCEDENDO Il club inglese corre nuovamente ai ripari nel tentativo di raddrizzare una stagione iniziata nel peggiore dei modi. La pesante sconfitta casalinga ad opera del Chelsea nell’ultimo turno di Premier League ha fatto scivolare la squadra al diciassettesimo posto con un ruolino di marcia disastroso: quattro sconfitte, un pareggio, dieci gol subiti e 1 realizzato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
