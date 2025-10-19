Roberto Gualtieri conferma che si ricandiderà sindaco di Roma

Il sindaco di Roma Gualtieri, in un’intervista rilasciata durante un evento “Skytg24 Live” a Villa Torlonia, ha annunciato la sua intenzione di correre per un secondo mandato alle elezioni comunali del 2027. Ha sottolineato che “per trasformare profondamente una città ci vogliono dieci anni di lavoro”. Questo segna un’apertura della campagna futura e mette in evidenza alcuni temi: continuità amministrativa, la sfida della capitale nel garantire servizi, infrastrutture, rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

