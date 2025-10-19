rivoluzione al campus preside contro la provincia scontro sul maxi trasloco

La "rivoluzione" annunciata dalla Provincia in tema di programmazione scolastica, che prevede il trasferimento del liceo musicale e coreutico del Marconi al Mengaroni e lo spostamento temporaneo di 9 classi del Marconi (oggi ospitate al Benelli) all’ istituto Santa Marta e che dovrà essere votata nel prossimo consiglio provinciale, ha colto letteralmente di sorpresa il preside del Liceo Marconi, Luca Maria Antonio Testa, tanto da decidere di intervenire "per fare chiarezza" visto che ha appreso del piano "solamente dai giornali". Il dirigente scolastico affida il suo intervento ad una nota "chiedendo di non mischiare due argomenti distinti e separati", iniziando a parlare del trasferimento delle 9 aule al Santa Marta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

