Ritorno in montagna | in 100mila via dalle città Bussone Uncem | più italiani che stranieri
Roma, 19 ottobre 2025 – Sono (anche) i ritornati, alla terra e alla montagna. Perché hanno lasciato la città e ripopolato piccoli centri che sembravano senza futuro, imprimendo una svolta. Il cambiamento climatico ha convinto a spostarsi in alta quota anche Luca Mercalli. Tra il 2019 e il 2023, per la prima volta, sono stati più italiani che stranieri ( 64mila contro 36mila ), e questa è stata la vera novità. Nel 2024 il trend positivo è proseguito (+35mila residenti), ma è tornata a farsi sentire la maggioranza di chi arriva dall’estero (22mila). Su questo è ancora presto per fare un’analisi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In #Trentino, il ritorno degli #animali dai #pascoli di alta #montagna è un evento tradizionale che coinvolge residenti e turisti
In #Trentino, il ritorno degli #animali dai #pascoli di alta #montagna è un evento tradizionale che coinvolge residenti e turisti - X Vai su X
