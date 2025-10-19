Ritorno al futuro Michael J Fox rimpiange di non aver preso un oggetto dal set
La star della saga di Robert Zemeckis ha confessato di rimpiangere di non aver riportato a casa un cimelio dal primo film del franchise anni '80. Michael J. Fox è impegnato nella promozione del suo memoir Future Boy, e di recente ha partecipato ad un evento online in cui era previsto un momento di Q&A con il pubblico. Nel corso della conversazione, Michael J. Fox ha raccontato quali oggetti conserva ancora dai set delle sue produzioni e quali rimpiange di non aver preso. Michael J. Fox rimpiange un oggetto di Ritorno al futuro In merito a Casa Keaton, Fox ha confessato di aver tenuto una balena di ottone sopra il lavello e i fornelli: "Era un oggetto in ottone che ho preso, ma niente di prezioso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VIDEO | Ritorno al Futuro compie 40 anni. L'anniversario del film cult anni '80 di Robert Zemeckis. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2025/10/19/ritorno-al-futuro-compie-40-anni_abc9bee5-b383-4dcc-8a87-cba4cacd04a3.html - facebook.com Vai su Facebook
Per celebrare il 40° Anniversario di "Ritorno al Futuro" del 1985 le intere collezioni private del “Back To The Future Museum” sono esposte fino al 26 ottobre nella loro completezza presso la Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI). - X Vai su X
Ritorno al futuro, Michael J. Fox rimpiange di non aver preso un oggetto dal set - La star della saga di Robert Zemeckis ha confessato di rimpiangere di non aver riportato a casa un cimelio dal primo film del franchise anni '80. Si legge su movieplayer.it
Ritorno al futuro, 40 anni dopo Michael J. Fox demolisce la parte più amata del film: «Un vero schifo» - Fox confessa di aver odiato una delle scene più amate di tutta la saga di Ritorno al futuro ... Da bestmovie.it
Ritorno al Futuro compie 40 anni, è revival al cinema - e oggi quel viaggio continua. Come scrive ansa.it