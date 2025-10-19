ritorno al futuro michael j fox rimpiange di non aver preso un oggetto dal set

La star della saga di Robert Zemeckis ha confessato di rimpiangere di non aver riportato a casa un cimelio dal primo film del franchise anni '80. Michael J. Fox è impegnato nella promozione del suo memoir Future Boy, e di recente ha partecipato ad un evento online in cui era previsto un momento di Q&A con il pubblico. Nel corso della conversazione, Michael J. Fox ha raccontato quali oggetti conserva ancora dai set delle sue produzioni e quali rimpiange di non aver preso. Michael J. Fox rimpiange un oggetto di Ritorno al futuro In merito a Casa Keaton, Fox ha confessato di aver tenuto una balena di ottone sopra il lavello e i fornelli: "Era un oggetto in ottone che ho preso, ma niente di prezioso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

