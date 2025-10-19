Risultati Serie A | colpo del Bologna Italiano vince a Cagliari e supera la Juve in classifica! 0-0 tra Genoa e Parma Il recap del pomeriggio

Risultati Serie A, il sabato pomeriggio sorride ai rossoblù di Italiano: Holm e Orsolini firmano il 2-0, reti bianche a Marassi nell’altra sfida. Un sabato pomeriggio dai due volti in Serie A, con una squadra che spicca il volo e altre due che si annullano a vicenda. Il Bologna di Vincenzo Italiano continua la sua marcia nelle zone altissime della classifica, espugnando Cagliari e scavalcando momentaneamente la Juventus. Solo un pareggio a reti bianche, invece, nella sfida salvezza tra Genoa e Parma. Risultati Serie A: Cagliari-Bologna 0-2. Prestazione di grande maturità e cinismo per i rossoblù, che passano con autorità sul difficile campo dell’Unipol Domus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

