Risultati Serie A | colpo del Bologna Italiano vince a Cagliari e supera la Juve in classifica! 0-0 tra Genoa e Parma Il recap del pomeriggio

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati Serie A, il sabato pomeriggio sorride ai rossoblù di Italiano: Holm e Orsolini firmano il 2-0, reti bianche a Marassi nell’altra sfida. Un sabato pomeriggio dai due volti in  Serie A, con una squadra che spicca il volo e altre due che si annullano a vicenda. Il  Bologna  di  Vincenzo Italiano  continua la sua marcia nelle zone altissime della classifica, espugnando  Cagliari  e scavalcando momentaneamente la  Juventus. Solo un pareggio a reti bianche, invece, nella sfida salvezza tra  Genoa  e  Parma. Risultati Serie A: Cagliari-Bologna 0-2. Prestazione di grande maturità e cinismo per i rossoblù, che passano con autorità sul difficile campo dell’Unipol Domus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a colpo del bologna italiano vince a cagliari e supera la juve in classifica 0 0 tra genoa e parma il recap del pomeriggio

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A: colpo del Bologna, Italiano vince a Cagliari e supera la Juve in classifica! 0-0 tra Genoa e Parma. Il recap del pomeriggio

Approfondisci con queste news

risultati serie colpo bolognaSerie A, il Bologna vince a Cagliari - 2, con gol al 31' di Holm e raddoppio all'80' di Orsolini. Scrive torinogranata.it

risultati serie colpo bolognaSerie A, Como-Juventus 2-0. Ora Genoa-Parma e Cagliari-Bologna. VIDEO - Sono cinque le partite di questa domenica di Serie A. Riporta tg24.sky.it

risultati serie colpo bolognaQuando si gioca Cagliari - Bologna? - Bologna: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Serie Colpo Bologna