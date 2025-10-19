Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Genoa fallisce il rigore al ’96 con Cornet! Si salva il Parma in 10 per più di un tempo con un super Suzuki
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica - X Vai su X
Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica Vai su Facebook
Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 7ª giornata - Quattro partite hanno aperto la settimana giornata di Serie A, al rientro dalla seconda sosta per le nazionali. Segnala sportparma.com
Serie B 2025/26, tutti i risultati della sesta giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della sesta giornata di Serie B 2025/26 e la classifica. Secondo generationsport.it
Serie B 2025/26, risultati e classifica 6ª giornata: Frosinone aggancia la vetta, Juve Stabia in ascesa - Questa sera si è concluso il sesto turno d'andata del campionato di Serie B 2025/26, 21 gol realizzati nei ... Lo riporta restodelcalcio.com